علي الشامل: وفاة سليمان عيد ضاعفت الأحزان داخل الوسط الفني

عبر الفنان علي الشامل، عن مدى حزنه لرحيل الفنان سليمان عيد، قائلًا: لم أشاركه في عمل في وقت سابق إطلاقًا؛ لكن وفاته تسببت في حزن كبير داخل الوسط الفني".

وأضاف “الشامل”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية شعيب، ببرنامج “أنا وهو وهي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الفنان سليمان عيد من النجوم الذين تسببوا بألم وحزن عند رحيلهم لما يمتلكه من روح طيبة وأخلاق ولاد البلد، معلقًا: من النادر أن يتفق الناس على شخص، لكن الجميع حزين من قلبه على رحيل سليمان عيد ويشعرون أنه أخ أو أب لهم بسبب إنه شبه الناس ومنهم.

وفاة الفنان سليمان عيد قبل الذكرى الأولى لعمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

وأوضح أن هناك جرعة حزن مضاعفة بسبب أن موعد وفاة الفنان سليمان عيد قبل الذكرى الأولى لعمدة الدراما المصرية صلاح السعدني، فتجددت الأحزان بقوة مضاعفة، مؤكدًا أن هذا التاريخ سيكون بمثابة تاريخ مؤسف لرحيل هؤلاء النجوم، ليس لأنهم فقط من علامات الفن المصري، بل لأنهم نجوم يُعبرون عن الشعب المصري.