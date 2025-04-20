طريقة تلوين البيض في المنزل بخطوات بسيطة

يعد تلوين البيض في شم النسيم، فهي عادة تربينا عليها جميعا، إليكم طرق طبيعية وآمنة لتلوين البيض في شم النسيم وجميعها موجودة في مطبخك وبعيدة تماما عن الألوان الصناعية:

تلوين البيض بالأحمر والوردي في شم النسيم

يمكنك الحصول على درجات الوردي والأحمر بشكل طبيعي من البنجر

- قطعي ثمرة بنجر لمربعات صغيرة وضعيهم في كوبين من الماء وملعقتين خل.

- اتركي البنجر على النار حتى الغليان بحيث يصبح لون الماء أحمر، ثم هدئي النار واتركيه حتى يصبح البنجر طريًا وناعما.

- ثم صفي الماء من البنجر واتركيه يبرد قبل استخدامه في تلوين البيض. يمكنك غمر البيض فيه الماء بالكامل لتشرب اللون أو استخدام الفرشاه في عمل رسوماتك الخاصة.

تلوين البيض بدرجات البنفسجي والأزرق

يمكنك الحصول على لوني البنفسجي والأزرق من الكرنب البنفسجي.

- اغسلي أوراق الكرنب وقطعيها لأجزاء كبيرة.

- ضعيهم في كوبين من الماء مع ملعقتين خل واتركيهم على نار عالية حتى الغليان.

- الآن، هدئي النار واتركيهم لمدة ١٠ دقائق أخرى حتى يلين الكرنب ويخرج لونه.

- صفي الماء من الكرنب واتركيه حتى يبرد وقدميه لأطفالك في أكواب لاستخدامه في تلوين البيض المسلوق.

- لتلوين البييض بلون أزرق داكن

، اغمريه في ماء الكرنب طوال الليل بالثلاجة.

تلوين بيض شم النسيم بدرجات الأخضر

السبانخ والبقدونس من أشهر الأوراق الخضراء التي ستعطيك لون أخضر طبيعي لاستخدامه في تلوين بيض شم النسيم.

- اغسلي أوراق السبانخ والبقدونس وقطعيهم ثم اغمري الأوراق في وعاء مملوء بالماء (كوبين) وأضيفي ملعقتين من الخل.

- اتركيهم على النار حتى الغليان ثم هدئي النار واتركيهم لعشر دقائق أخرى.

- استخدمي السائل بعد أن يبرد في تلوين البيض المسلوق مع أطفالك.

كيفية تلويين البيض بدرجات الأصفر والبرتقالي الطبيعية

- يمكنك الاعتماد على الكركم فقط في الحصول على اللون الأصفر، وخليط الكركم والبنجر للحصول على اللون البرتقالي.

- امزجي ملعقتين كبيرتين من الكركم مع ثمرتي بنجر مقطعتين لمكعبات. وضعيهم في إناء به كوبين من الماء وقليل من الخل.

-قومي بغلي الخليط واتركيه على النار لمدة عشر دقائق أخرى حتى يتركز اللون.

- صفي الماء واتركيه يبرد ثم استخدميه في تلوين البيض مع أطفالك للاحتفال بشم النسيم.