بولونيا يحقق المفاجأة على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

حقق فريق بولونيا فوزًا مثيرًا ومفاجئأٌ على إنتر ميلان في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

انتهت المباراة بفوز بولونيا 1-0، بفضل هدف قاتل سجله ريكاردو أورسوليني في الدقيقة 90+4، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

تفاصيل المباراة

دخل الفريقان المباراة بحذر، حيث كانت الكرة تتنقل بين لاعبي الفريقين وسط محاولات للسيطرة على وسط الملعب.

لم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص الخطيرة، ورغم محاولات إنتر ميلان الهجومية بقيادة نجم الفريق لاوتارو مارتينيز، إلا أن دفاع بولونيا كان حاسمًا في التعامل مع الهجمات.

في الشوط الثاني، استمر الضغط من قبل إنتر ميلان الذي كان يسعى للفوز وتعزيز موقعه في جدول الترتيب. لكن في الوقت الذي كانت المباراة تقترب فيه من نهايتها، جاء الهدف القاتل من ريكاردو أورسوليني في الدقيقة 90+4 بعد تمريرة متقنة من أحد زملائه، ليضعها في شباك الحارس هاندانوفيتش معلنًا عن هدف الفوز.