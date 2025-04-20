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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بولونيا يحقق المفاجأة على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق فريق بولونيا فوزًا مثيرًا ومفاجئأٌ على إنتر ميلان في المباراة التي أقيمت مساء اليوم،  ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

 انتهت المباراة بفوز بولونيا 1-0، بفضل هدف قاتل سجله ريكاردو أورسوليني في الدقيقة 90+4، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

تفاصيل المباراة

دخل الفريقان المباراة بحذر، حيث كانت الكرة تتنقل بين لاعبي الفريقين وسط محاولات للسيطرة على وسط الملعب. 

لم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص الخطيرة، ورغم محاولات إنتر ميلان الهجومية بقيادة نجم الفريق لاوتارو مارتينيز، إلا أن دفاع بولونيا كان حاسمًا في التعامل مع الهجمات.

في الشوط الثاني، استمر الضغط من قبل إنتر ميلان الذي كان يسعى للفوز وتعزيز موقعه في جدول الترتيب. لكن في الوقت الذي كانت المباراة تقترب فيه من نهايتها، جاء الهدف القاتل من ريكاردو أورسوليني في الدقيقة 90+4 بعد تمريرة متقنة من أحد زملائه، ليضعها في شباك الحارس  هاندانوفيتش معلنًا عن هدف الفوز.

انتر ميلان فريق بولونيا الدورى الإيطالى الدقيقة 90 هدف الفوز ثلاث نقاط ثمينة منافسات الجولة 33