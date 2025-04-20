حدائق ومتنزهات المنيا تستعد لاستقبال المواطنين في شم النسيم

أعلنت محافظة المنيا جاهزية كورنيش النيل والحدائق والمتنزهات بجميع مراكز المحافظة، لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد شم النسيم، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات مع إلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال فترة الاحتفالات، لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر جميع الخدمات للمواطنين لضمان مرور الاحتفالات بأعياد الربيع في أجواء آمنة ومنظمة، وتوفير كل سبل الراحة والأمان للمواطنين.

غرف عمليات على مدار احتفالات شم النسيم

كما أعلنت محافظة المنيا تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لرصد أي طارئ والتعامل الفوري مع كافة المستجدات.

مراجعة كافة المعديات واللانشات

هذا وقد قام رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة صلاحية المعديات واللنشات، والتنسيق بين الوحدات المحلية والمرور لمتابعة مواقف السيارات ومنع استغلال المواطنين.

حملات رقابية على أماكن بيع الأغذية

كما كثف وكيل وزارة الصحة، الحملات الرقابية على أماكن بيع الأغذية، ومتابعة أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية، وتوفير الأدوية الخاصة بالطوارئ، وضمان تواجد الطواقم الطبية طوال فترة الاحتفالات.

حملات رقابية على المخابز والأسواق

كما قام وكيل وزارة التموين بالتأكد من توافر السلع الأساسية وتنظيم حملات رقابية على المخابز والأسواق ومحلات بيع الأسماك واللحوم؛ للتأكد من مطابقة السلع للمواصفات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

حملات تفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك

كما قامت مديرية الطب البيطري بتكثيف حملات التفتيش على محال بيع اللحوم والدواجن والأسماك بكافة أنواعها، ورفع كفاءة المجازر وزيادة عدد الأطباء العاملين بها.