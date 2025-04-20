بالأرقام والعقوبات المحتملة.. ننشر تفاصيل أكبر قضية تصنيع مخدرات بالتجمع الخامس

أثارت حادثة القبض على الإعلامية والمنتجة المصرية سارة خليفة، المعروفة باسم خطيبة لاعب كرة القدم السابق محمود عبد المنعم "كهربا"، جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والشعبية بمصر. تم اتهام “خليفة” بالاتجار بالمواد المخدرة، وهي تهمة أثارت صدمة نظرًا لمسيرتها المهنية البارزة وعلاقاتها المعروفة في الوسط الفني والرياضي.

يهدف هذا التقرير إلى استعراض تفاصيل الحادثة، خلفيتها، التحقيقات الجارية، والتداعيات المحتملة بناءً على المعلومات المتوفرة من مصادر موثوقة.

تفاصيل الحادثة

تاريخ ومكان الواقعة: تم القبض على سارة خليفة اليوم الأحد، 20 أبريل 2025، داخل شقة سكنية فاخرة في إحدى المناطق الراقية بمحافظة القاهرة، تحديدًا في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

التهمة: اتهمت خليفة بالاتجار بالمواد المخدرات، حيث أشارت التحريات الأمنية إلى أنها كانت تدير الشقة كمركز رئيسي لتوزيع المواد المخدرة على نطاق واسع. تم ضبطها متلبسة أثناء ممارسة نشاطها الإجرامي، مع العثور على كميات من المواد المخدرة وأدوات تستخدم في التغليف والتوزيع.

المداهمة الأمنية: جاءت عملية القبض بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تلقتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وبعد مراقبة مكثفة لتحركات المتهمة، تم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة الشقة، حيث نفذت قوات الأمن العملية بنجاح.

متهمون إضافيون: كشفت التحقيقات عن القبض على أربعة متهمين آخرين على صلة مباشرة بالشبكة الإجرامية التي كانت تديرها خليفة. تم ضبطهم في مداهمات متفرقة وبحوزتهم كميات متفاوتة من المواد المحظورة.

المضبوطات: تضمنت المضبوطات 200 كيلوغرام من المواد المخدرة الخام المستخدمة في تصنيع "الحشيش الصناعي"، بالإضافة إلى أدوات تصنيع، مبالغ مالية كبيرة بعملات محلية وأجنبية، مشغولات ذهبية، وخمس سيارات يشتبه أنها من عوائد النشاط الإجرامي.

خلفية سارة خليفة

المعلومات الشخصية: سارة خليفة، من مواليد 29 مارس 1994، تبلغ من العمر 31 عامًا، وُلدت في القاهرة.

مسيرتها المهنية:

بدأت خليفة مسيرتها الإعلامية في سن مبكرة عبر قناة ART، حيث قدمت برنامج "من القاهرة" لمدة ثلاث سنوات.

انتقلت لاحقًا إلى قناة الشرقية العراقية، وعملت بها لمدة خمس سنوات، مقدمة برامج اجتماعية.

قدمت برامج أخرى مثل "شباب ستار" (2012)، "مهمة صعبة" على قناة المحور، و"تريند" على قناة Ten.

اتجهت إلى الإنتاج الفني عام 2021، وأسست شركة "سارة برودكشين" لتنظيم الحفلات والمؤتمرات في دول الخليج. شاركت أيضًا كممثلة في مسلسل "التكية" الكوميدي عام 2022.

اشتهرت بمشاركتها في فعاليات بارزة مثل مهرجان الفضائيات العربية ومؤتمر الوحدة العربية.

حياتها الشخصية: ارتبط اسم خليفة بلاعب كرة القدم محمود "كهربا"، حيث تزوجا سرًا في يونيو 2016 أثناء احترافه في نادي أهلي جدة السعودي. استمر الزواج ستة أشهر فقط قبل إعلان انفصالهما. نفى كهربا لاحقًا شائعات زواجهما، مؤكدًا أنها كانت مجرد خطوبة لم تكتمل.

سجلها القضائي السابق: سبق اتهام خليفة في قضية تزوير أوراق رسمية لصالح مؤدي المهرجانات عصام صاصا، حيث لعبت دورًا في تسهيل استخراج مستندات مزورة. خرجت من القضية في يوليو 2024 بعد تحقيقات مطولة.

التحقيقات الجارية

إجراءات النيابة العامة:

تم إحالة سارة خليفة إلى النيابة العامة، التي بدأت تحقيقات موسعة معها. تخضع المتهمة لاستجواب حول التهم المنسوبة إليها، مع مواجهتها بالمضبوطات والتحريات الأمنية.

أمرت النيابة بحبس خليفة احتياطيًا على ذمة القضية، مع إرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها. كما طلبت تحريات إضافية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

تم إحالة خليفة إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دم لإجراء تحليل مخدرات.

تحليل الاتصالات والعلاقات: تجري الأجهزة الأمنية فحصًا لقائمة المترددين على الشقة، مع تحليل مكالمات واتصالات المتهمة للكشف عن باقي أعضاء الشبكة الإجرامية.

فحص كاميرات المراقبة: تُراجع الجهات الأمنية تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بالشقة لتحديد هوية أشخاص آخرين متورطين.

السياق والتداعيات

صدمة الوسط الفني والإعلامي: أثارت الحادثة حالة من الصدمة نظرًا لشهرة خليفة ومسيرتها المهنية. تصدر اسمها محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع ارتباطها السابق بكهربا.

آخر ظهور لخليفة: قبل أربعة أيام من القبض عليها، نشرت خليفة صورًا عبر حسابها على إنستغرام من داخل متحف اللوفر في باريس، مصحوبة بتعليق: "أنتِ تستحقي السعادة، لا تسمحي لأحد أبدًا بأن ينسيكي ذلك". الحساب، الذي يتابعه أكثر من ثلاثة ملايين شخص، أثار تساؤلات حول دلالات هذا المنشور.

العقوبة القانونية المحتملة: في حال ثبوت تهمة الاتجار بالمخدرات، قد تواجه خليفة عقوبة السجن المشدد لمدة قد تصل إلى 7 سنوات أو أكثر، حسب حجم الشبكة وكمية المواد المضبوطة، وفقًا للقانون المصري.

ردود فعل الجمهور: أثارت القضية جدلًا على منصات التواصل، حيث علق البعض على علاقتها السابقة بكهربا، معتبرين أن انفصالهما ربما كان "نجاة" له، بينما ركز آخرون على خطورة تورط شخصيات عامة في مثل هذه القضية.