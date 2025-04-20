كيفية استخراج تصريح السفر لأول مرة للمواطن المصري، حيث يسعي الكثير من المواطنين لمعرفة كيفية استخراج تصريح السفر لأول مرة للمواطن المصري، خاصة مع اقتراب مواسم السفر سواء للعمل أو الدراسة أو السياحة خارج البلاد، إذ يعد تصريح السفر من المستندات الرسمية المهمة التي يجب الحصول عليها لبعض الفئات قبل مغادرة الأراضي المصرية، طبقًا لما تحدده الجهات المعنية.

وفي السطور القادمة تستعرض "البوابة نيوز" الخطوات والإجراءات المطلوبة لاستخراج تصريح السفر، والشروط والفئات المستثناة من الحصول على تصريح السفر.

سبب إجراءات السفر

تصريح السفر هو موافقة رسمية تصدرها الجهات المختصة لبعض المواطنين قبل سفرهم إلى الخارج، خاصة ممن هم في سن التجنيد أو من أتموا الخدمة العسكرية وما زالوا في فترة الاحتياط، أو من عليهم التزامات تجنيدية أخرى.

الفئات التي تحتاج تصريح سفر

الشباب من سن 18 حتى 30 سنة ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية.

من أتم الخدمة العسكرية وما زال في فترة الاحتياط.

المجندين الحاصلين على إذن سفر مؤقت.

الطلاب الدارسين بالخارج.

العاملين بالخارج ضمن عقود عمل.



الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح سفر

بطاقة الرقم القومي سارية ونسخة منها.

أصل جواز السفر مع نسخة ضوئية.

شهادة توضح الموقف من الخدمة العسكرية.

أصل مذكرة السفر.

تصريح العمل في الدولة التي سيتم السفر إليها، أو القبول الدراسي.

أصل تصريح سفر (نموذج 14) وصورة منه

طريقة استخراج تصريح السفر من وزارة الداخلية

وفرت وزارة الداخلية إمكانية استخراج تصريح السفر من خلال موقعها الإلكتروني بطريقة مبسطة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الصفحة الرئيسية.



2. اختيار خدمة تسجيل طلب تصريح سفر للخارج.



3. إدخال البيانات المطلوبة بدقة، مثل الاسم، الرقم القومي، والموقف التجنيدي.



4. تحديد مكان استلام التصريح سواء من منطقة التجنيد أو عبر البريد.



5. أخيرًا، يتم حفظ البيانات بعد مراجعتها.

رسوم استخراج تصريح السفر

تختلف قيمة رسوم استخراج التصريح وفقًا للفئة والموقف من الخدمة العسكرية.

كما ينصح المتقدمون بمراجعة جميع الأوراق بدقة قبل التقديم لتجنب أي تأخير.