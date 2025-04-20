ads
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفربول يحقق فوزًا صعبًا على ليستر سيتي ويقترب من حسم اللقب

فرحة ليفربول
فرحة ليفربول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على حساب ليستر سيتي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

انتهت المباراة بفوز الريدز بهدف نظيف سجله النجم ترينت ألكسندر-أرنولد في الدقيقة 76 من الشوط الثاني، ليمنح فريقه ثلاث نقاط هامة في حسم لقب الدوري الانجليزي.

أحداث المباراة

دخل الفريقان المباراة بتشكيل قوي، حيث سعى كل منهما لتحقيق الفوز ليستر سيتي، الذي يعاني من نتائج متذبذبة هذا الموسم، كان يأمل في انتزاع نقطة أو ثلاث من ملعبه، لكن دفاع ليفربول بقي يقظًا طوال المباراة الشوط الأول انتهى بدون أهداف، رغم محاولات عديدة من كلا الفريقين.

في الشوط الثاني، استمر الضغط الهجومي من قبل الفريقين، ولكن الحسم جاء في الدقيقة 76 عندما وصلت الكرة  إلى ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي سددها ببراعة في الشباك  ليعلن عن هدف المباراة الوحيد. ورغم محاولات ليستر سيتي في الدقائق الأخيرة، إلا أن دفاع ليفربول كان صلبًا بما يكفي للحفاظ على تفوقه.

الترتيب بعد المباراة

بفوزه في هذه المباراة، رفع ليفربول رصيده إلى 79 نقطة، ليظل في المركز الاول  في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويقترب وبشدة من حسم اللقب.

 من جهة أخرى، تأكد هبوط  ليستر سيتي  الي الدرجة الاولي بـ 18 نقطة،  في المركز19.

فريق ليفربول ليستر سيتي هبوط ليستر سيتي حسم لقب الدوري الانجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز جدول ترتيب الدوري حسم لقب الدوري