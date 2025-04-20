ليفربول يحقق فوزًا صعبًا على ليستر سيتي ويقترب من حسم اللقب

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على حساب ليستر سيتي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهت المباراة بفوز الريدز بهدف نظيف سجله النجم ترينت ألكسندر-أرنولد في الدقيقة 76 من الشوط الثاني، ليمنح فريقه ثلاث نقاط هامة في حسم لقب الدوري الانجليزي.

أحداث المباراة

دخل الفريقان المباراة بتشكيل قوي، حيث سعى كل منهما لتحقيق الفوز ليستر سيتي، الذي يعاني من نتائج متذبذبة هذا الموسم، كان يأمل في انتزاع نقطة أو ثلاث من ملعبه، لكن دفاع ليفربول بقي يقظًا طوال المباراة الشوط الأول انتهى بدون أهداف، رغم محاولات عديدة من كلا الفريقين.

في الشوط الثاني، استمر الضغط الهجومي من قبل الفريقين، ولكن الحسم جاء في الدقيقة 76 عندما وصلت الكرة إلى ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي سددها ببراعة في الشباك ليعلن عن هدف المباراة الوحيد. ورغم محاولات ليستر سيتي في الدقائق الأخيرة، إلا أن دفاع ليفربول كان صلبًا بما يكفي للحفاظ على تفوقه.

الترتيب بعد المباراة

بفوزه في هذه المباراة، رفع ليفربول رصيده إلى 79 نقطة، ليظل في المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويقترب وبشدة من حسم اللقب.

من جهة أخرى، تأكد هبوط ليستر سيتي الي الدرجة الاولي بـ 18 نقطة، في المركز19.