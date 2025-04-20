لأول مرة.. "أسبوع القاهرة للصورة" يفتتح دورته الرابعة في 14 موقعًا

الأحد 20/أبريل/2025 - 07:45 م

تستعد منطقة وسط البلد لاستضافة الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للصورة Cairo Photo Week الذي يقام تحت شعار "اكتشاف المشهد" في الفترة من 8 إلى 18 مايو القادم.

ويقام المعرض، الذي تنظمه مؤسسة "فوتوبيا"، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والثقافة، وهيئة تنشيط السياحة.

المؤسسات الدولية الرائدة في صناعة الصورة

ويتضمن أسبوع القاهرة للصورة أكثر من 20 معرضا فرديا وجماعيا لمجموعة من المصورين المحليين والدوليين المحترفين، من التصوير الفوتوغرافي والسينمائي، والمؤسسات الدولية الرائدة في صناعة الصورة مثل World Press Photo، Vogue، national geographic وGetty Images وذلك في 14 موقعا بمنطقة وسط البلد؛ ومنها سينما راديو، وممر كوداك، ومبني القنصلية، والهنجر والجراج، والفاكتوري، وجاليري المربية، والشوربجي، والمركز الثقافي الفرنسي، وأكسس آرت سبيس، والجامعة الأمريكية، وكايرو ديزاين ديستريكت (CDD) بالتجمع الخامس.

ورش ومحاضرات وعروض توضيحية مباشرة

كما يستضيف أسبوع القاهرة للصورة خلال فعالياته أكثر من 100 محاضرة وورشة عمل وعروض توضيحية مباشرة بمشاركة خبراء وفنانين من مصر ووهولندا والدنمارك، وفرنسا، وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والنرويج وسويسرا وتونس ولبنان والمغرب والجزائر وفلسطين بالتعاون مع عدد من السفارات منها الهولندية والإيطالية والأسبانية والفرنسية والسويسرية والدانماركية والمركز الثقافي البريطاني واتحاد المعاهد الأوروبية.

ويشارك في أسبوع القاهرة للصورة مدير التصوير السينمائي عبدالسلام موسي، وأحمد هيمن وأيمن عباس وبتول الضوي وعيشة الشبراوي ومحمد بكر وعادل مبارز، والألماني ڤينسيت ڤاندي وبيتر مينزل، والمصور الأرمني الراحل ڤان ليو، وياسر عنوان المعروف بالديناصور، وكريم الحيوان ونرمين همام.

مروة أبو ليلة

التقاط الأفكار

قالت مروة أبو ليلة، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة "فوتوبيا" القائمة على تنظيم المعرض: "يحتفي أسبوع القاهرة بالصورة والفنانين القادرين على التقاط الأفكار واللحظات المؤثرة بعدساتهم، وقد اخترنا أن يكون شعار دورة هذا العام هو "اكتشاف المشهد"؛ حيث نركز من خلال الأعمال المعروضة والحلقات النقاشية مع الخبراء والمتخصصين على بحث آفاق المستقبل القريب لممارسات ومهنة التصوير الفوتوغرافي القائمة على أفكار ورؤية الإنسان المبدع في عصر الذكاء الاصطناعي والتحديات التي يطرحها من انخفاض الطلب على أعمال المصورين، فضلا عن التباطؤ الاقتصادي المحلي والدولي".

وأضافت: "أكثر ما يميز أسبوع القاهرة للصورة أنه يستهدف الجمهور العام ويفتح أمامه فرص اللقاء مع مجتمع المصورين المصريين والأفارقة والعرب، والدوليين؛ ويخلق حالة من التفاعل الثقافي التي تنعكس على الإنتاج الفني سواء للمحترفين أو لصانعي الصور الناشئين".

برنامج حافل

أكدت أبو ليلة أن برنامج الدورة الرابعة سيغطي مجموعة واسعة من أنواع التصوير الفوتوغرافي لتشمل الأفلام الوثائقية، والتصوير الصحفي، والسينمائي، والممارسات التجريبية في الأزياء، والطعام، والفن المعاصر، والوسائط الرقمية، والرموز غير القابلة للاستبدال، والإخراج الفني".

كما تشمل الفعاليات -إلى جانب المعارض- محاضرات وبرامج تعليمية تستهدف المحترفين والفنانين الناشئين، وحلقات نقاشية، وجولات تصوير، وعروض أفلام قصيرة، وعروض الصور الثابتة. وفق المنظمين.