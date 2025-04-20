"تعليم الشرقية" تتابع مبادرة "عيون أطفالنا... مستقبلنا" بفاقوس

تفقد حازم الأشموني محافظ الشرقية، يرافقه محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، سير العمل بمبادرة "عيون أطفالنا... مستقبلنا" بمدرسة النصر للتعليم الأساسي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية.

مبادرات الرئيس السيسي للاهتمام بصحة طلاب



المبادرة تقام في إطار مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بصحة طلاب المدارس، وتستهدف فحص وعلاج مشاكل الإبصار لتلاميذ المرحلة الابتدائية، بالتعاون مع الجمعية العالمية لأندية الليونز.

تعاون وزاري ومجتمعي لضمان بيئة تعليمية وصحية آمنة

حضر الجولة التفقدية كوكبة من القيادات التنفيذية والطبية والتعليمية، على رأسهم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، إلى جانب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس.

وخلال الزيارة، شهد المحافظ الكشف الطبي على عدد من الطلاب، وأشاد بالمبادرة، مؤكدًا أن الشرقية كانت في طليعة المحافظات التي انطلقت بها هذه الحملة الصحية الهادفة، في ظل بروتوكول تعاون يجمع وزارات الصحة، والتعليم، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والجمعية العالمية لأندية الليونز، ضمن مظلة مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

مراحل متكاملة لضمان تقديم الرعاية الصحية الشاملة

من جانبه، أوضح الدكتور هاني جميعة أن المبادرة تتم على ثلاث مراحل:

1. المرحلة الأولى: الكشف المبكر على الطلاب داخل المدارس وتوعية أولياء الأمور والمعلمين.



2. المرحلة الثانية: الإحالة للمدارس المركزية لإجراء الكشف المتقدم وتشخيص الحالات بدقة.



3. المرحلة الثالثة: تقديم العلاج الدوائي، أو النظارات الطبية، أو الإحالة للجراحة حسب الحالة.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف فحص 656,950 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة، وبلغت نسبة التغطية حتى الآن 100%، كما تم الانتهاء من فحص 13,452 حالة إيجابية، وصُرف العلاج لـ 1,184 طالبًا، وتسليم 1,910 نظارة طبية مجانية، وتحويل 92 حالة لإجراء تدخلات جراحية متخصصة بمستشفى دار العيون.

دعم تعليمي وصحي متكامل لطلاب المرحلة الابتدائية

وأكد محمد رمضان غريب، أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية وصحية سليمة لأبنائنا الطلاب، لما للبصر من أهمية في تلقي المعلومة والتفاعل مع المحيط المدرسي، مشيرًا إلى أن رعاية صحة الأطفال تنعكس بشكل مباشر على تحصيلهم العلمي وتنمية قدراتهم العقلية والاجتماعية، مما يسهم في بناء جيل قادر على مواكبة التطور وتحقيق مستقبل واعد.