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الأحد 20 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الخضروات والفاكهة اليوم 20 أبريل 2025

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تحسنت أسعار الخضروات والفاكهة نسبيا في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-4-2025، داخل سوق العبور للجملة بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

سعر الطماطم والبصل

بلغ سعر كيلو الطماطم 8 جنيهات و البطاطس 8.5 جنيها للكيلو والبصل الأبيض 8 جنيهات والأحمر بنفس القيمة للكيلو و الكوسة 17 جنيها و الجزر بـ5 جنيهات و الفاصوليا 20 جنيها.

الباذنجان والفلفل

بلغ سعر كيلو البانجان البلدي 21 جنيها و الرومي 16 جنيها و الباذنجان الأبيض 22 جنيها للكيلو والفلفل البلدي 14 جنيها و الفلفل الحامي 15 جنيها للكيلو والفلفل الألوان 45 جنيها والملوخية 14 جنيها.

الخيار والبامية

بلغ سعر كيلو الخيار الصوب 14 جنيها والبلدي 16 جنيها و الباميةى 75 جنيها للكيلو والبسلة 12 جنيها والسبانخ 15 جنيها و القلقاس 15 جنيها والبطاطا 9.5 جنيها و الثوم 32 جنيها للكيلو

الورق العنب والكرنب

بلغ سعر كيلو الورق العنب البلدي أو البناتي 25 جنيها للكيلو والكرنب 5 جنيهات للواحدة و القرنيط 5.5 جنيها للكيلو والبروكلي 25 جنيها للواحدة.

وعلي مستوى الفاكهة حيث اظهرت استقرارًا في نهاية تعاملات اليوم حيث

سعر البرتقال واليوسفي

سجل سعر كيلو البرتقال ابو سرة 25 جنيها و الصيفي 19 جنيها و اليوسفي 37 جنيها و الكيموكوات بـ55 جنيها و الجريب فروت بـ21 جنيها.

الليمون

سجل سعر الليمون البلدي 90 جنيها و الليمون الاضاليا 40 جنيها و العنب المستورد 120 جنيها والتفاح الامريكي الايطالي 100 جنيها والجولدن و السوري اللبناني 80 جنيها .

سعر البلح

سجل سعر كيلو البلح الرملي 20 جنيها والسيوي بـ70 جنيه و البلح الثلاجة 20 جنيها و الحوافة 27 جنيها .

سعر الفراولة والكانتلوب

سجل سعر كيلو الفراولة 25 جنيها و الكانتلوب 17 جنيه و الخوخ العريسي60 جنيها و المستورد 90 جنيها.

سعر البامية سعر الطماطم سعر البطاطس سعر البترقال - 1030 وحدة سكنية