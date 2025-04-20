ريال مدريد بتشكيل هجومي أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

أعلن نادي ريال مدريد، تشكيل فريقه لمباراته أمام أتلتيك بلباو، والتي تقام مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو

تجمع المباراة بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"، في مواجهة حاسمة ضمن سباق البطولة المحلية.

غيابات في صفوف ريال مدريد

يغيب عن ريال مدريد في هذه المباراة النجم الفرنسي كيليان مبابي بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى الثلاثي المصاب وهم فيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو وداني كارفاخال.

ترتيب الفرق في الدوري الإسباني

يحتل نادي برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، فيما يحتل أتلتيك بلباو المركز الرابع برصيد 57 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: كامافينجا، أنطوينو روديجر، راؤول أسينسيو، فالفيردي

خط الوسط: داني سيبايوس، تشواميني، لوكا مودريتش

خط الوسط الهجومي: جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو

البدلاء

فران جارسيا، لوكاس فاسكيز نلونين،ألابا ،أردا جولر ،إندريك، فاييخو، إبراهيم دياز.