تفاصيل حجز 2400 وحدة سكنية جديدة بالإسكندرية

طرحت محافظة الإسكندرية، اليوم، كراسة شروط الإسكان المتنوع لأكثر من 2400 وحدة سكنية، ضمن 16 ألف وحدة تمثل المرحلة الأولى لعدد من المحافظات.

وتبلغ قيمة مقدم للوحدة السكنية 150 ألف جنية، بالإضافة إلى 1000 جنيه مصاريف ورسوم تسجيل لا ترد، ويأتي سعر المتر للوحد 15000 جنية، وتبدأ المساحات من 90 متر إلى 106 متراً للوحدات صغيرة الحجم، أما عن الوحدات الكبيرة فتبلغ مساحتها ما بين 110 مترا مربعا، و164 مترا مربعا، و168 مترا مربعا، وتصل إلى 176 متر مربع.

طرق حجز الوحدات السكنية بالإسكندرية

ويتم دفع 20% من المصاريف إدارية من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهرين من تاريخ انتهاء فترة الحجز بالإضافة إلى 2% من المصاريف الإدارية، وبعد أن يتم سداد 10% بالإضافة إلى قيمة وديعة الصيانة المقررة من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

وما تبقي من سعر الوحدة 70% يتم دفعه على أقساط لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات، محملة بالفائدة التي سوف يعلن عنها البنك المركزي، وبتم تحصيل القسط الأول بعد مرو 3 أشهر من تاريخ الاستلام الوحدة، من خلال شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

بالإضافة الى (2%) طبقا لتعليمات وزارة المالية + (0.5% مصاريف تحصيل، يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ استلام الوحدة على ان يتم تقديم شيكات أجلة بها قبل الاستلام.

شروط التقديم للوحدات السكنية بالإسكندرية

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي على عدة شروط لابد أن تتوافر في المتقدمين وأبرزها أن يكون مصري الجنسية، لا يقل عمره عن 21 عام من تاريخ التقديم، أن يكون شخص زو أهلية للتعاقد والتصرف.

لا يحق للأسرة (الزوج الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة بذات المشروع ويجوز حجز وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح.

يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

ويقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد جدية الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

خطوات الحجز الالكتروني للوحدات السكنية

يتم تقديم من يوم 2025/04/15 حتى يوم 2025/05/15 الساعة 11:59 مساء، عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكترون (www.hdb-reservation.com) بينك التعمير والإسكان، واختيار استعراض كراسة الشروط وطباعتها لمعرفة كافة التفاصيل المساحات - سعر المتر الوحدات المطروحة بكل دور مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة).

في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع يقوم المتقدم بانشاء حساب جديد وذلك بالضغط على تسجيل مستخدم جديد ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للعميل الخ )

ولخطوة التالية هي تحميل صور بطاقات الرقم القومي الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

يجب تسجيل البريد الالكتروني (E-mail) لضمان وصول كلمة المرور

يتم الدخول على الموقع مرة اخري من خلال الضغط على دخول مستخدم حالي وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

والضغط على مفتاح أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة).

ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الاساسية وتعديلها حسب الحاجة يجب اختيار المحافظة والمدينة التي يرغب العميل في التقدم عليها.

بعد الانتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز والاستكمال . كما يمكن طباعة الاستمارة بعد ذلك.