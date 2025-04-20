أمن القليوبية يضبط 8 أشخاص خلال مشاجرة في بنها

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مشاجرة بين طرفين والاستعانة بالكلاب في المشاجرة ووجود مصابين بدائرة قسم أول بنها، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخطار أجهزة الأمن

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى أمس الجمعة تضمن مشاجرة بين طرفين واستخدام الكلاب واسطوانات البوتاجاز في المشاجرة ووجود مصابين.

تحريات رجال المباحث



كشفت التحريات بقيادة المقدم محمد أشرف رئيس مباحث قسم أول بنها، أن المشاجرة وقعت بين طرفين بينهما خلافات سابقة تعود إلى شهر رمضان الماضي، بمنطقة الشدية دائرة القسم، وتجددت الخلافات أمس الجمعة، حيث قام أحد الأطراف بإحضار سلاح أبيض "سنجة" وأنبوبة بوتاجاز، فيما أحضر الطرف الثاني كلبين "جيرمن" بقصد ترويع الطرف الأول.

تفاصيل الواقعة

ودلت التحريات قيام أحد أفراد الطرف الأول بطعن ربة منزل من الطرف الثاني، ثم لاحق أحد الكلاب وطعنه، ثم قام بإحضار كمية من المواد سريعة الاشتعال وأشعل النيران في الكلب وهو يصارع الموت.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وعددهم 8 أشخاص من طرفي المشاجرة.

حبس المتهمين

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للسيدة المصابة.

