الرئيس اللبناني: لا بديل عن تطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن البلاد ستطبق حصر السلاح بيد الدولة، بعد أن قال حزب الله إنه "لن يسمح لأحد بنزع سلاحه".



وقال عون خلال لقائه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي الأحد: "سنطبق حظر السلاح، لكننا ننتظر الظروف لنقرر كيفية تطبيقه".



الجيش اللبناني



وتابع: "أنا مقتنع أن اللبنانيين لا يريدون الحرب ولا يريدون سماع أي شيء عنها. لذلك، فإن القوات المسلحة اللبنانية هي وحدها المسؤولة عن سيادة لبنان واستقلاله.



وأضاف: "أي قضية داخلية خلافية في لبنان لا يمكن مقاربتها إلا بالحوار والتواصل التصالحي غير التصادمي. وإلا فإننا سنقود لبنان إلى الخراب".



حزب الله اللبناني



قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم: "لن نسمح لأحد بنزع سلاح حزب الله أو سلاح المقاومة" ضد إسرائيل. وأضاف: "يجب أن نحذف فكرة نزع السلاح من قاموسنا".