جولات ميدانية لمديري تعليم منيا القمح لمتابعة انتظام العمل وتفعيل الأنشطة

أجرى عبد الشافي حسن، مديرعام الإدارة التعليمية بمنيا القمح، يرافقه عصام العوضي، المسؤول الإعلامي للإدارة، جولة تفقدية لعدد من المدارس التابعة للإدارة.

يأتي ذلك في إطار الجولات اليومية لمتابعة سير العمل بالمدارس، وتفعيلاً لتعليمات ط محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وكذلك محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية،

زيارات ميدانية لمدارس متنوعة

شملت الزيارة مدارس: نادية عباس مندور للتعليم الأساسي بعزبة عاصم، وكفر بدران الابتدائية المشتركة، والتحرير الابتدائية بمنيا القمح. وكان في استقبالهم مديري المدارس: مجدي زويلة، وسعيد عبد الحافظ، وعمرو شعيب.

تفقد الفصول وتقييم الأداء داخل المدارس

وخلال الجولة، تفقد مدير عام الإدارة الفصول الدراسية واطمأن على حضور الطلاب وانتظام المعلمين، ومتابعة دفتر التحضير، وتوزيع الحصص والواجبات المنزلية والتقييمات الشهرية. كما تم التأكد من تفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف، ووجود الإشراف اليومي وتفعيل الأنشطة التعليمية.

اختبارات لقياس مستوى التلاميذ ومتابعة الرعاية التربوية

أجرى عبد الشافي اختبارات لقياس مستوى القراءة والكتابة لبعض تلاميذ المرحلة الابتدائية، مثمنًا المستوى المتميز الذي أظهره الطلاب، ومشيدًا بجهود المعلمين في الرعاية والمتابعة.

حوار مباشر مع الطلاب للاطمئنان على سير العملية التعليمية

تحدث مدير الإدارة مع الطلاب، مستمعًا إلى ملاحظاتهم، وحرص على تشجيعهم على الانتظام في الحضور للاستفادة من الخدمات التعليمية المجانية، محذرًا من تأثير الغياب على مستقبلهم الدراسي.

تشديدات إدارية واهتمام بالأنشطة والصيانة والنظافة

شدد "عبد الشافي" على أهمية الالتزام بالتقييمات اليومية، وتوزيع الواجبات وتصحيحها بانتظام، وتفعيل الأنشطة المدرسية التي تجذب الطلاب وتزيد من تفاعلهم داخل المدرسة.

كما وجه بتفعيل دور لجنة الصيانة البسيطة، ومتابعة نظافة وتعقيم المبنى المدرسي والحمامات والفصول، وضمان توفير التهوية والإضاءة المناسبة.

إشادة بالجهود المبذولة وشكر للمتميزين

في ختام الجولة، وجه مدير عام الإدارة الشكر والتقدير إلى إدارات المدارس التي زارها، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل دعم الطلاب وتحقيق بيئة تعليمية صحية وفعالة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز.