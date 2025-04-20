"شقوير" يتفقد المستشفى القبطي بالقاهرة تمهيدًا لإطلاق خدمات طبية متقدمة

شهد مستشفى القبطي بالقاهرة اليوم زيارة ميدانية مهمة، قام بها وفد من قيادات القطاع الصحي لمتابعة أعمال التطوير والاستعدادات الجارية لإطلاق خدمات طبية متقدمة داخل المستشفى.

يأتي ذلك في ضوء التوجيهات المستمرة من معالي الدكتور خالد عبد الغفار،نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتطوير البنية التحتية للمستشفيات والارتقاء بجودة الخدمات الطبية.

قيادات صحية في جولة ميدانية

حيث ضم الوفد الزائر كلًا من:

الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية

الدكتور رأفت عبد الفتاح، أستاذ علاج الأورام وأمراض الدم

الدكتور/ أسامة أنور، مدير عام مستشفى القبطي

جاءت الزيارة بهدف الوقوف على مستجدات العمل بالمستشفى ومتابعة سير تقديم الخدمات، في إطار خطة الوزارة لتحديث المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية وتوسيع نطاق الرعاية المتخصصة بها.

خطة طموحة لتقديم خدمات أورام متكاملة

تضمنت الزيارة مناقشة سبل تجهيز وحدة متخصصة لعلاج أورام الدم، بالإضافة إلى العمل على إنشاء وحدة زراعة النخاع العظمي بالمستشفى، والتي من المنتظر أن تشكل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية المتخصصة، وتوفر خدمة نادرة على مستوى المستشفيات الحكومية.

متابعة دقيقة للتجهيزات وسرعة الإنجاز

أشاد الوفد بمستوى التجهيزات الجارية، وتم التأكيد على أهمية الإسراع في الانتهاء من الأعمال الإنشائية والطبية للوحدات الجديدة، تمهيدًا للافتتاح في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع رؤية وزارة الصحة في التوسع في تقديم الخدمات التخصصية ورفع كفاءة المنشآت الصحية.

استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية للمستشفيات

قال الدكتور محمد شقوير خلال الزيارة: "تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية للمستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، وسنواصل العمل على تقديم خدمات طبية متكاملة تواكب المعايير الحديثة. وحدة زراعة النخاع ستكون علامة فارقة في تقديم العلاج لمرضى الأورام في مصر."

جهود مستمرة نحو رعاية صحية متطورة

تؤكد وزارة الصحة والسكان من خلال هذه الزيارات والمتابعة الميدانية التزامها الدائم بتطوير الخدمة الصحية في مصر، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التخصصية على مستوى الجمهورية.

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