وكيل تضامن النواب يشارك في منتدى شباب المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، ضمن وفد من مؤسسة شباب القادة، في منتدى شباب المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) لعام 2025، والمُقام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتحدث فتحي، خلال كلمته في المنتدي ، عن دور الدولة المصرية في دعم الاتحادات الطلابية بالمدارس والجامعات، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والمنظمات في الدول العربية، موضحا أنه يتشرف بأنه مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، الذي فتح ملف الاهتمام بالاتحادات والأنشطة الطلابية داخل الجامعات والمدارس المصرية.

الدولة اهتمت بالطلاب داخل المدارس والجامعات

وأضاف أن الدولة المصرية اهتمت جدا بالإستماع إلي جميع الطلاب داخل المدارس والجامعات، من 8 سنين في المرحلة الإبتدائية وحتي الوصول إلي المرحلة الجامعية، لافتا إلي أن مؤسسة شباب القادة اطلقت برنامجين وهم، برنامج "قادة مدارس الجمهورية" وبرنامج أخر "قادة الجامعات المصرية"، بهدف الربط بين اللجان النوعية داخل الاتحادات الطلابية وبين ما يحدث داخل الحكومة المصرية، مما يساعد في تقديم قادة يقوموا بخدمة المجتمعات المختلفة.

منصة سنوية تجمع الشباب من مختلف أنحاء العالم

وأوضح النائب أحمد فتحي، أن المنتدى يُعد منصة سنوية تجمع الشباب من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في مناقشات السياسات الدولية، واستعراض أفكارهم المبتكرة، وتعزيز دورهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار أجندة 2030، يُركّز المنتدى على إشراك الشباب الفاعلين في المبادرات والمؤسسات والمنظمات التي يقودها الشباب، سواء على المستويات المحلية أو الوطنية أو الدولية.

وضم وفد مؤسسة شباب القادة كلاً من، النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أسامة هشام مستشار مجلس الامناء، والدكتور أحمد حسام مدير برامج النشء و الشباب بالمؤسسة.