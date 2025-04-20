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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة محمد عبد المنعم.. نيس يهزم أنجيه في الدوري الفرنسي

فوز نيس
فوز نيس
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حقق فريق نيس  والذى يلعب له المحترف المصري محمد عبد المنعم  فوزًا مهمًا على حساب ضيفه أنجيه بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

فوز مهم 

وعلى ملعبه، نجح نيس في فرض سيطرته منذ البداية، حيث افتتح التسجيل عن طريق اللاعب بابلو روزاريو في الدقيقة 36، مستغلًا تمريرة حاسمة من بدر الدين بوعناني، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مع نهاية الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني، عزز نيس تقدمه بهدف ثانٍ سجله ياسين بلخادم في الدقيقة 52، بعد مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة قوية داخل الشباك، مما صعّب المهمة على أنجيه.

ورغم محاولات أنجيه العودة في النتيجة، إلا أنه اكتفى بتسجيل هدف تقليص الفارق عبر علي العابدي في الدقيقة 47، إلا أن الوقت لم يسعف الفريق الزائر لتحقيق التعادل.

تحسين المركز 

بهذا الانتصار، يواصل نيس تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، معززًا حظوظه في المنافسة على مراكز متقدمة تؤهله للمشاركات الأوروبية الموسم المقبل، بينما تتعقد مهمة أنجيه الذي ما زال يصارع للبقاء في دوري الأضواء.

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