استشهاد 12 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية على غزة

استشهد 12 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة، بينها مدينة غزة وخان يونس ورفح، بحسب مصادر محلية.



قصف إسرائيلي



وفي مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شارع النخيل في حي التفاح شرق المدينة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، وفق شهود عيان.



وفي جنوب قطاع غزة، استشهد رجل وابنه عندما أصابت غارة جوية إسرائيلية منزلهما العائلي في حي المنارة بخانيونس.



غارات على المدنيين



استشهد خمسة أشخاص آخرين في غارة جوية إسرائيلية على منطقة كفرصوفة شرق رفح. ولم تتمكن فرق الدفاع المدني حتى الآن من انتشال الجثث بسبب كثافة القصف والدمار في المنطقة.