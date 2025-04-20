صحة الدقهلية تُعلن استقبال جهاز البريزما لفصل البلازما لمرضى الغسيل الكلوي

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، استقبال مستشفى ميت غمر جهاز البريزما الخاص بفصل البلازما والغسيل الدموي المستمر لحالات الغسيل الكلوي المستمر والبطئ CRRT.

استقبال جهاز البريزما الخاص بفصل البلازما والغسيل الدموي المستمر بمستشفى ميت غمر:

وأشار مدكور إلى أن هناك خطة تطوير شاملة في القطاع الصحي بالمحافظة؛ للعمل على تقديم رعاية طبية متكاملة للمواطنين و لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة,لافتاً إلى أن مستشفى ميت غمر تعد الثانية بعد شربين التى تقدم خدمة فصل البلازما والغسيل الموى المستمر .

وأضاف وكيل الوزارة أن الجهاز تتخطى تكلفته 1.5 مليون جنيه، وحصلت عليه المستشفى من تبرع من المجتمع المدني مثمناً فى الوقت ذاته جهود المجتمع المدنى فى دعم منشآت الرعاية الصحية بالمحافظة .

ماهو جهازالباريزما الجديد:

من جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أن الجهاز مخصص للحالات المحجوزة بأقسام العنايات المركزة، أو التي تخضع لإجراء عمليات القلب المفتوح والقساطر القلبية، فهو يتيح عملية الغسيل الدموي ببطء شديد خلال مدة زمنية تصل إلى ٢٤ ساعة، مما يجنب المريض حدوث أعراض جانبية خطيرة مثل التأثير على ضغط الدم وغيرها، كما يمكنه فصل بلازما الدم للمرضى الذين يعانون من أمراض مناعية.

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