"تعليم الشرقية": مبادرة "ساعة خير" تخفف الأعباء وتدعم الطلاب مجانًا

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية تنفيذ مبادرة "ساعة خير"، والتي تستهدف دعم طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة مجانًا، داخل مدارس الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

ويأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

كوادر تعليمية متميزة لخدمة العملية التعليمية

وأوضح محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المبادرة مستمرة بشكل منتظم على مستوى مدارس الإدارات التعليمية، بمشاركة نخبة من المعلمين أصحاب الخبرات والكفاءة العالية، الذين تطوعوا لتقديم شرح مبسط ودقيق لأهم أجزاء المناهج الدراسية، بما يتوافق مع المواصفات الحديثة للورقة الامتحانية.

تدريبات عملية وشرح منهجي مكثف

وأشار "رمضان" إلى أن المبادرة لا تقتصر على الشرح النظري فقط، بل تشمل تدريبات عملية للطلاب من خلال نماذج امتحانات متنوعة، خاصة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بنظام البوكليت، مما يساعدهم على التعامل بثقة مع أسئلة الامتحانات النهائية وتحقيق أفضل النتائج.

كما تستهدف المبادرة رفع مستوى الفهم وتحليل المعلومات لدى طلاب الثانوية العامة، من خلال تحديد نقاط القوة والضعف في المناهج، وإتاحة فرص متكررة للتدريب العملي على أسئلة الامتحانات المتوقعة.

رفع المعاناة عن أولياء الأمور وتشجيع التعلم المجتمعي

وأكد وكيل الوزارة أن المبادرة تمثل دعماً حقيقياً للأسر المصرية، من خلال تخفيف العبء المالي للدروس الخصوصية، وتوفير بديل مجاني عالي الجودة، يعكس روح التعاون بين المعلمين والمؤسسات التعليمية لخدمة الطالب المصري.

شكر وتقدير للجنود المجهولين خلف المبادرة

ووجه "رمضان" خالص الشكر والتقدير لمديري عموم الإدارات التعليمية، وموجهي عموم المواد الدراسية الأساسية، وكل أعضاء هيئة التدريس المشاركين في المبادرة، مثمنًا دورهم في إنجاح التجربة وتحقيق أهدافها في خدمة الطلاب والمجتمع.