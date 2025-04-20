نواب عراقيون يحاولون منع الشرع من حضور القمة العربية في بغداد

وقع العشرات من الساسة العراقيين على طلب رسمي للبرلمان لمنع الرئيس السوري أحمد الشرع من دخول البلاد لحضور القمة العربية الشهر المقبل، احتجاجا على علاقاته السابقة بتنظيم القاعدة في العراق.



دعوة الشرع لحضور القمة العربية في بغداد

ويشكل طلبهم توبيخا لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي كشف في منتدى السليمانية في العراق الأربعاء أنه دعا الرئيس السوري لحضور الحدث في بغداد المقرر في 17 مايو المقبل.





توقعيات لمنع حضور الرئيس السوري القمة العربية





وقال السوداني في تصريحات له: "نعم، لقد تم توجيه دعوة رسمية إليه، وهو مرحب به للحضور والمشاركة في القمة العربية".



عقب الحادثة، سُرّبت صورة للقاء غير مُعلن بين السوداني والشرع في قطر يوم الثلاثاء. كان هذا أول لقاء بين الزعيمين، وأثار غضبًا في العراق، لا سيما بين الفصائل السياسية الشيعية المدعومة من إيران والجماعات المسلحة.



ويختلف كثيرون حول علاقات الرئيس السوري السابقة بتنظيم القاعدة في العراق، حيث كان يعمل كزعيم ميداني كبير للجماعة الإرهابية التي قاتلت القوات الأميركية والعراقية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 والذي أطاح بصدام حسين.



طلب لـ 50 عضو



وقال النائب الشيعي العراقي يوسف الكلاب إن أكثر من 50 سياسيا وقعوا على الطلب الذي يطلب من رئيس مجلس النواب إصدار أمر بمنع دخول الشرع إلى البلاد "من أجل الشهداء وعائلاتهم والجرحى والشعب العراقي والمبادئ".



ولم يعلن المجلس التشريعي حتى الآن عن موعد عقد جلسة لمناقشة الطلب.



خلال الاجتماع السري الذي عُقد بوساطة قطرية بين االشرع والسوداني، ناقش الرجلان "التطورات المتسارعة في المنطقة، لا سيما الوضع المستمر في سوريا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأضافت أن السوداني "يتابع عن كثب التطورات في سوريا"، ودعا إلى "عملية سياسية شاملة" في البلاد.



