سعر الدولار مساء اليوم 20 أبريل 2025

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 20 إبريل 2025، علي مستوي الجهاز المصرفي ليستقر متوسط سعر الصرف الأجنبي عند 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري

وأعلن البنك المركزي المصري قبل ايام تعطيل العمل في البنوك بمناسبة الراحة الاسبوعية واحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم اعتبارا من اليوم الأحد حتي غدا الإثنين.

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل أغلب سعر للدولار في البنوك المختلفة 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، أبوظبي الأول، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، القاهرة، المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، ميد بنك، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، مصر، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، البركة، أبوظبي التجاري".

متوسط السعر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع في بنوك " نكست، سايب، التنمية الصناعية"

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 51.08 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، HSBC، الإسكندرية".

أعلى سعر

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 51.1 جنيه للشراء و51.2 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي والبنك الأهلي الكويتي.