ads
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 20 أبريل 2025

سعر الدولار
سعر الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 20 إبريل 2025، علي مستوي الجهاز المصرفي ليستقر متوسط سعر الصرف الأجنبي عند 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري

وأعلن البنك المركزي المصري قبل ايام تعطيل العمل في البنوك بمناسبة الراحة الاسبوعية واحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم اعتبارا من اليوم الأحد حتي غدا الإثنين.

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل أغلب سعر للدولار في البنوك المختلفة 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، أبوظبي الأول، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، القاهرة، المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، ميد بنك، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، مصر، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، البركة، أبوظبي التجاري".

متوسط السعر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع في بنوك " نكست، سايب، التنمية الصناعية"

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 51.08 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، HSBC، الإسكندرية".

أعلى سعر

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 51.1 جنيه للشراء و51.2 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي والبنك الأهلي الكويتي.

سعر الدولار اليوم أقل سعر دولار اليوم أغلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي الدولار والجنيه