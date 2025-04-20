باير ليفركوزن يعلن تشكيلته الرسمية لمواجهة سانت باولي

كشف فريق باير ليفركوزن عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة سانت باولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني، في مباراة مرتقبة يسعى خلالها ليفركوزن لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

تشكيل باير ليفركوزن

في حراسة المرمى: لوكاس هراديكي.

خط الدفاع: بييرو هينكابي، جوناثان تاه، إدموند تابسوبا.

خط الوسط: فلوريان فيرتز، أليخاندرو جريمالدو، إكسيكيل بالاسيوس، جرانيت تشاكا.

خط الهجوم: باتريك شيك، ناثان تيلا، جيريمي فريمبونج.

أما على دكة البدلاء، فقد تواجد كل من: كوفار، هوفمان، أندريتش، آرثر، بوينديا، عدلي، بونيفاس، موكييلي، وغارسيا.

فريق الشباب

ويعتمد الفريق بشكل كبير على تألق لاعبيه الشباب، خصوصاً فلوريان فيرتز وناثان تيلا، بالإضافة إلى خبرة القائد هراديكي.

من جهته، يسعى سانت باولي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الألماني، خاصة أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره، مما يمنحه دفعة معنوية إضافية.

تُعد هذه المواجهة من اللقاءات المهمة في مسار الصراع على صدارة الدوري، حيث يأمل عشاق ليفركوزن أن تواصل كتيبة المدرب تقديم العروض القوية وحصد النقاط الكاملة.