فضل صيام العشر الاوائل من ذي الحجة وحكم صيامها

العشر الاوائل من ذي الحجة، ذهب كثيرُ من المفسرين إلى أن الليالي العشر المذكورة في القرآن الكريم في سورة الفجر حيث قال تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾، هي العشر الأوائل من ذي الحجة.



يضاعف فيها الأجر

العشر من ذي الحجة هي أيامُ عظيمة ومفضلة يضاعف فيها الأجر والعمل، ويرجى فيها أكثر الزيادة من عمل الخير بشتى أشكاله والتي منها صيام العشر من ذي الحجة وأيا الدعاء والأذكار وقراءة القرآن والصدقات وغيرها من باقي لطاعات والأعمال الصالحة.

فضل العشر من ذي الحجة

ورد في السنة النبوية أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة ومن الأعمال الصالحة صيام ذي الحجة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما من عبدٍ يصومُ يومًا في سبيلِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، إلَّا بعَّدَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بذلِكَ اليومِ وجهَهُ عنِ النَّارِ ، سبعينَ خريفًا) متفق عليه . ( أي مسيرة سبعين عاماً ).

وهنا يتبين لنا فضل صيام العشر من ذي الحجة، لأن الصيام وحده يباعدك عن النار سبعين خريفًا فكيف بصيام ذي الحجة؟.

فضل صيام عشر ذي الحجة

من مواسم الطاعة العظيمة العشر الأول من ذي الحجة، فضلها الله تعالى على سائر أيام العام و العمل الصالح فيها أحب وأعظم وفي الحديث بيان فضل صيام العشر الاوائل من ذي الحجة

وليتبين لنا عظم العشر الأول من ذي الحجة، قول النبي صلى الله عليه وسلم:

(إلَّا رجل خرج بنفسِه ومالِه فلم يرجِعْ من ذلك بشيءٍ) أي أن عظم هذه الأيام يُقارن بالجهاد في سبيل الله، فأحسنوا فيهن.

حكم صيام العشر الاوائل من ذي الحجة



صيام الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة مستحب، فقد ثبت عن النبي صيامهن فقد كان يصوم تسع أيام من ذي الحجة وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر .

وفضل صيامها يأتي بسبب أسبابها. ففي الحديث الشريف أن العمل الصالح فيها أحب من الجهاد في سبيل الله ( قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهادفي سبيل الله إلا رجل خرج فلم يرجع بذلك في شئ) وفي هذا الحديث بيان أسباب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

والمراد صيام تسعة أيام فقط لأن اليوم العاشر هو يوم العيد ومحرم فيه الصيام.