ارتبط عيد الربيع مع المصريين منذ القدم، حيث كان المصريون القدماء يحتفلون منذ ما يقرب من 5 آلاف عام مضت، أي إلى عهد الأسرة الفرعونية الثالثة، ويعتبر أقدم عيد غير ديني في العالم، ويرجح بعض المؤرخين أن شم النسيم يعود لأقدم من ذلك حيث كان يتم الاحتفال به في هليوبوليس الفرعونية.

وتوارث المصريون هذا الاحتفال وقاموا بتقديم أغانٍ للاحتفال بالربيع، وتفتيح الزهور، وبداية فصل جديد، لتصبح أغاني َمحفورة في الذاكرة عن شم النسيم وأعياد الربيع ومن أشهر الأغاني التي قدمت عن الربيع:

"يا بدع الورد" - أسمهان

قدّمت أسمهان أغنية "يا بدع الورد يا جمال الورد"، التي تُعد من أجمل الأغاني التي احتفت بالزهور والربيع، الأغنية من كلمات حلمي حكيم وألحان فريد الأطرش.

"الدنيا ربيع" - سعاد حسني

"الدنيا ربيع والجو بديع" التي غنتها سعاد حسني في فيلم أميرة حبي أنا عام 1974، كلمات صلاح جاهين، والحان كمال الطويل.

"موكب الربيع" -

قدمت ليلى مراد قصيدة "موكب الربيع" بمناسبة شم النسيم، من كلمات العوضي الوكيل وألحان محمد سلطان، تجمع بين وصف الطبيعة وسحر الصوت العذب.

"الورد جميل" - أم كلثوم

"الورد جميل" غنتها أم كلثوم في فيلم فاطمة عام 1946، تعتبر من أبرز أغاني الربيع، لما فيها من تغزل في الزهور وهواها، الأغنية من كلمات بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد.

"عاد الربيع" و"زيارة الربيع" - فيروز

قدمت فيروزأغنية "عاد الربيع" عام 1958، وكذلك "زيارة الربيع" عام 1955، وكلتاهما من كلمات وألحان الأخوين رحباني، لتترك بصمة خالدة في الذاكرة الموسيقية.

"آه ما الربيع" - شادية

ضمن فيلم بنات حواء، غنت شادية لفصل الربيع بأسلوب استعراضي خفيف ومبهج، من كلمات أبو السعود الإبياري وألحان محمد فوزي.

"هل الربيع" - عبد الحليم حافظ

قدّم عبد الحليم حافظ أغنية "هل الربيع" احتفالًا بهذا الفصل، من كلمات إبراهيم رجب وألحان عبد الحميد توفيق.

ورغم أن الأغنية لم تحقق نفس شهرة أغانيه الأخرى، إلا أنها كانت ضمن برنامجه الغنائي في حفلات شم النسيم.

"غنى الربيع" - أم كلثوم

قدمت أم كلثوم أغنية "غنى الربيع" عام 1946، من كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي.

"الربيع" - فريد الأطرش

تعد أغنية "الربيع" من اهم أغاني ذلك الفصل كلمات الشاعر كامل الشناوى، والحان فريد الأطرش، وكان من المقرر أن تغنيها كوكب الشرق أم كلثوم.

"الزهور" - محمد فوزي

غنى محمد فوزى أغنية "الزهور" كلمات صالح جودت وألحان محمد فوزى التى يعبر من خلالها عن الربيع وزهوره.