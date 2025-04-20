رئيس جامعة طنطا يستقبل طلاب ورواد أسرة "من أجل مصر"

استقبل الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، الدكتورة منى الاعصر عميد كلية الصيدلة، والدكتورة عبير علم الدين عميد كليةالعلوم، والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومنسق عام أسرة طلاب من أجل مصر، وعدد من رواد ومقرري وأعضاء الأسرة بكليات الجامعة، ومحمد القصير مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا للجامعة.

طلاب من اجل مصر

خلال لقائه مع الطلاب أشاد الدكتور محمد حسين بالدور الفعّال والمميز الذي تقوم به أسرة "طلاب من أجل مصر" داخل الجامعة، مثنيًا على جهودهم المتواصلة في تنظيم الأنشطة الطلابية الهادفة، والمشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية والوطنية، مؤكداً أن ما تقدمه "طلاب من أجل مصر" من أنشطة تثقيفية وخدمية يُسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء لدى الطلاب، ويُعد نموذجًا مشرفًا للعمل الطلابي الإيجابي القائم على الوعي والمشاركة.

العمل بروح الفريق

من جانبهم أعرب طلاب الأسرة عن سعادتهم بهذه الثقة الغالية، مؤكدين الاستمرار في العمل بروح الفريق، والمشاركة الإيجابية في بناء مجتمع جامعي واعٍ ومُبدع، مقدمين شكرهم وامتنانهم لرئيس الجامعة على دعمه المستمر للعمل الطلابي.