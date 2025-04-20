إمبولي وفينيزيا يتعادلان في مباراة مثيرة بالدوري الإيطالي

انتهت مباراة إمبولي أمام نظيره فينيزيا بالتعادل الإيجابي (2-2)، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإيطالي، في لقاء احتضنه ملعب إمبولي.

وشهدت المواجهة إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث جاءت الأهداف الأربعة جميعها في الشوط الثاني بعد شوط أول سلبي خالي من الأهداف.

تفاصيل الأهداف

افتتح إمبولي التسجيل عبر جون يبواه في الدقيقة 59 بعد تمريرة حاسمة من هانز نيكولوسي. ولم ينتظر فينيزيا طويلًا للرد، حيث أدرك جيانلوكا بوسيو التعادل في الدقيقة 67.

وفي اللحظات الأخيرة، تمكن فاوستينو أنجورين من تسجيل الهدف الثاني لفينيزيا في الدقيقة 85 بمساعدة ليبيراتو كاكاس، قبل أن يرد إمبولي سريعًا عن طريق جاكوبو فادسيني في الدقيقة 87، لينتهي اللقاء بتعادل مثير.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

بهذا التعادل، يواصل كل من إمبولي وفينيزيا سعيهما نحو تحسين وضعيتهما في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع اقتراب الموسم من نهايته، حيث يطمح كلا الفريقين لتحقيق أفضل مركز ممكن وضمان البقاء بين الكبار.