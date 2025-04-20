ريهام عبد الغفور تتصدر "التريند" بسبب التنمر

تصدرت الفنانة ريهام عبد الغفور قائمة "التريند" على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد أن قررت الخروج عن الصمت والتحدث عن التنمر الذي تتعرض له.

وكتبت ريهام في تعليق على أحد الفيديوهات عبر حسابها على تطبيق "تيك توك": "ممكن تتناقشوا في موضوع اني كبرت وعجزت وشكلي بقي عنده ٧٠ سنة في حته غير صفحتي عشان مشاعر أولادي بتتأذي لما يشوفوا ان امهم بيتم التنمر عليها عشان حاجة مش فإيدها".

ظلم المصطبة

وشاركت ريهام عبد الغفور في مسلسل ظلم المصطبة في رمضان الماضي وبجانب ريهام عبد الغفور شارك كل من الفنانون إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم، وهو من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة "united studios".

تكريم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير



وأعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مؤخرا عن تكريم ريهام عبد الغفور ضمن دورته الـ 11، المقرر إقامتها في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل، بجائزة هيباتيا الذهبية للإبداع عن مسيرتها الفنية بعدما قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة خلال السنوات الماضية.

ومهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة.

وتستعد إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للنسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار بداية من النسخة المقبلة وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.

وانطلقت مسيرة ريهام عبد الغفور الفنية منذ أوائل الألفينات وقدّمت على مدار أكثر من ٢٥ عامًا، أعمالا درامية ناجحة أبرزها مسلسل حديث الصباح والمساء، الحقيقة والسراب، شيخ العرب همام، الداعية، الرحلة، أزمة منتصف العمر، الغرفة ٢٠٧، وظلم المصطبة.

أحداث مسلسل ظلم المصطبة



مسلسل ظلم المصطبة تدور أحداثه داخل المجتمع الريفي، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث يتناول عددا من القضايا الاجتماعية المرتبطة بالعادات والتقاليد العرفية التي تتحكم في حياة الناس.

