توتنهام يضمن البقاء في الدوري الإنجليزي

ضمن نادي توتنهام هوتسبير بقاءه رسميًا في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل، حتى في حال خسارته جميع مبارياته المتبقية في الموسم الحالي.

جاء ذلك بعدما ضمن الفريق الوصول إلى عدد نقاط كافى لتفادي الهبوط إلى الدرجة الأولى، بغض النظر عن نتائج الجولات المقبلة.

عدد النقاط يؤمن بقاء توتنهام

يحتل توتنهام حاليًا في المركز الـ16 بـ34 نقطة جدول ترتيب البريميرليج، وهو ما يؤهله للبقاء الآمن في الدورى الانجليزي . وبحسب الحسابات

، فإن الفارق الكبير بينه وبين فرق المراكز الثلاثة الأخيرة يجعل أمر هبوطه مستحيلًا حسابيًا، حتى وإن خسر جميع مبارياته القادمة.

يعد ضمان البقاء المبكر مؤشرًا إيجابيًا لخطط النادي المستقبلية، حيث يمنح الإدارة والجهاز الفني فرصة للتحضير للموسم المقبل بهدوء، سواء بالتخطيط لسوق الانتقالات أو تحسين أداء الفريق للمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والأوروبية.