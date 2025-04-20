شعبة الخضار والفاكهة تعلن موعد انخفاض سعر الليمون

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، إن أسعار الليمون البلدي لا تزال مرتفعة في الأسواق المصرية، منذ قبل شهر رمضان 2025، موضحا أنه تم توفير الليمون الأضاليا كبديل.

وتابع نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب المصري، تعود على الليمون البلدي، ولا يزال يبحث عنه، وهناك فئة تشتريه رغم ارتفاع سعره، مضيفا أن سعر الليمون سيتراجع بداية من شهر يوليو القادم مع زيادة الإنتاج.

الأسواق تشهد زيادة في الإنتاج

كما أضاف النجيب، أن الأسواق تشهد زيادة في الإنتاج، وذلك ما دفع أسعار أغلب الخضراوات والفاكهة، نحو الانخفاض في السوق المصرية، موضحا أن تغير المناخ تسبب في ارتفاع أسعار الليمون والموز.

وذكر: تراجع إنتاج الليمون بنسبة 50 % من صادرات المنتجات الزراعية.