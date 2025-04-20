التعادل يحسم مواجهة فياريال وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

انتهت مواجهة فياريال ضد ريال سوسيداد بالتعادل الإيجابي (2-2)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

جاءت المباراة مثيرة منذ دقائقها الأولى، حيث تبادل الفريقان السيطرة والهجمات في مباراة مفتوحة على الجانبين.

بداية نارية وأهداف مبكرة

افتتح يرمي بينو التسجيل لصالح فياريال في الدقيقة السابعة، بعد تمريرة رائعة من سيرجي كاردونا، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة.

ولكن سرعان ما استعاد ريال سوسيداد توازنه، وتمكن قائده ميكيل أويارزابال من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 19.

استمرار الإثارة في الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني، نجح ريال سوسيداد في التقدم بالنتيجة عبر ميكيل أويارزابال مجددًا في الدقيقة 49، بعد استغلاله لخطأ دفاعي. إلا أن فياريال لم يستسلم، ونجح أيوزي بيريز في تعديل النتيجة بالدقيقة 60 مستفيدًا من تمريرة يرمي بينو.

موقف الفريقين بعد التعادل

بهذا التعادل، رفع فياريال رصيده الى 52 نقطة في جدول الترتيب معززًا مركزه في النصف الأعلى من الجدول، بينما حافظ ريال سوسيداد على موقعه ب 42 نقطه ضمن فرق الصدارة الساعية للمشاركة الأوروبية في الموسم المقبل.

ويترقب الفريقان مواجهات مهمة في الجولات المقبلة لمواصلة تحقيق أهدافهما قبل نهاية الموسم.