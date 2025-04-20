مستشفى ميت غمر تتسلّم جهاز "البريزما" لفصل البلازما والغسيل الدموي المستمر

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن استلام مستشفى ميت غمر جهاز "البريزما" المتخصص في فصل البلازما والغسيل الدموي المستمر (CRRT)، وذلك ضمن جهود تطوير الخدمات الطبية المقدمة بالمحافظة.

دعم جديد لمنظومة الصحة بالدقهلية

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير القطاع الصحي، بما يضمن توفير رعاية طبية متكاملة ورفع كفاءة المنظومة الصحية لخدمة المواطنين بشكل أفضل.

ميت غمر ثاني مستشفى تقدم الخدمة

وأوضح مدكور أن مستشفى ميت غمر أصبحت ثاني منشأة صحية بالمحافظة بعد مستشفى شربين تقدم خدمة الغسيل الدموي المستمر وفصل البلازما، مشيدًا بما تمثله هذه التقنية من أهمية كبيرة في علاج الحالات الحرجة، خصوصًا لمرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى غسيل كلوي بطيء ومستمر.

تكلفة الجهاز وجهود المجتمع المدني



وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن تكلفة الجهاز تتجاوز 1.5 مليون جنيه، وقد تم توفيره بالكامل عن طريق تبرعات من المجتمع المدني.ظ وأعرب عن تقديره لدور المجتمع المدني في دعم القطاع الصحي، مؤكدًا أن هذه المبادرات تُسهم بفعالية في تطوير البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

استخدامات الجهاز في الرعاية الحرجة



من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي، أن جهاز "البريزما" يستخدم خصيصًا للمرضى المحجوزين في أقسام العناية المركزة، وكذلك الحالات التي تخضع لعمليات القلب المفتوح أو القسطرة القلبية.

وأشار إلى أن الجهاز يتيح الغسيل الدموي ببطء شديد على مدار 24 ساعة، مما يقلل من الأعراض الجانبية التي قد تحدث بسبب الغسيل السريع، مثل انخفاض ضغط الدم.

خدمة إضافية لفصل البلازما لمرضى الأمراض المناعية

وأضاف البيلي أن الجهاز يتميز أيضًا بقدرته على فصل بلازما الدم، وهو ما يساهم في علاج الحالات المصابة بأمراض مناعية معينة، مما يجعله إضافة نوعية حقيقية لمنظومة الرعاية الصحية في مستشفى ميت غمر.