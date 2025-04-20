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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا ويصا يترأس قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية البلينا

ارشيف
ارشيف
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في أجواء من الفرح والبهجة، ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا ويصا، مطران البلينا وتوابعها، صلاة قداس عيد القيامة المجيد، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بمدينة البلينا.


 مشاركة واسعة من شعب الإيبارشية


شهدت الكاتدرائية حضورًا كثيفًا من أبناء الإيبارشية الذين جاءوا للمشاركة في هذه المناسبة الروحية العظيمة، معبّرين عن سعادتهم الغامرة بوجود نيافة المطران وسطهم، بعد فترة من الغياب، حيث امتلأت أرجاء الكنيسة بالأجواء الاحتفالية والترانيم القبطية.


 

استقبال المهنئين من القيادات والمسؤولين


 

وخلال القداس، استقبل الأنبا ويصا عدداً من المسؤولين والنواب الذين حرصوا على تقديم التهنئة لنيافته ولشعب الكنيسة بهذه المناسبة المجيدة، في لفتة تعبّر عن روح المحبة والوحدة الوطنية التي تجمع أبناء مصر.

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