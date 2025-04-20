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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني يعلن استشهاد 3 من عناصره جراء انفجار ذخائر بمحافظة النبطية

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، استشهاد ثلاثة من عناصره وإصابة عدد من المواطنين جراء انفجار ذخائر في منطقة بريقع بمحافظة النبطية.
وأوضحت قيادة الجيش في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن ضابطا وعسكريين اثنين في الجيش استشهدوا، وأصيب عدد من المواطنين جراء انفجار ذخائر، أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، في منطقة بريقع بالنبطية.
وأكدت القيادة أن الوحدات المختصة في الجيش تُجري التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.
وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس العماد جوزاف عون تابع تطور الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية، بعد ظهر اليوم، وبقي على اتصال بقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي أطلعه على آخر التقارير والمعلومات المتصلة بقصف عدد من القرى المستهدفة.
كما قدم الرئيس عون التعازي في شهداء الجيش اللبناني الثلاثة الذين سقطوا أثناء تأديتهم مهمتهم في حفظ الأمن والاستقرار وإبعاد الخطر عن المواطنين وسكان القرى الجنوبية. 

الجيش اللبناني استشهاد لبنان