محافظ الدقهلية يهنئ بعيد القيامة المجيد في مطرانية ميت غمر ودقادوس

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بزيارة مطرانية ميت غمر ودقادوس لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد للأخوة الأقباط، مؤكداً على عمق العلاقات الوطنية التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، ومشيدًا بروح المحبة التي تسود المجتمع.

وفد رسمي وشعبي يشارك في التهنئة

رافق المحافظ في زيارته الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد، والعميد الهيثم عواد، المستشار العسكري، والعقيد محمد نادر، نائب مدير مكتب المخابرات الحربية، إلى جانب رموز الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

استقبال حافل من الأنبا صليب

وكان في استقبال الوفد نيافة الأنبا صليب، أسقف إيبارشية ميت غمر وبلاد الشرقية وكفر شكر، الذي أعرب عن سعادته وتقديره للزيارة، مشيدًا بجهود المحافظ اليومية في خدمة المواطنين، وتحقيقه لإنجازات ملموسة في فترة قصيرة.

محافظ الدقهلية: "المشهد أصدق من الكلمات"

أعرب اللواء مرزوق عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الاحتفال، مؤكدًا أن وجود الجميع من مختلف أطياف المجتمع اليوم في مكان واحد يعكس الصورة الحقيقية للوحدة الوطنية.

وقال: "هذا المشهد أبلغ من أي كلمات تقال، وهو رسالة وحدة وأخوة تجسد الترابط العميق بين أبناء الوطن الواحد".

وأضاف المحافظ أن مصر تشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات، بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد لمصر مكانتها، مؤكدًا أن المصريين يستلهمون من الرئيس الإصرار والعزيمة لخدمة الوطن.

ترابط وطني يتجلى في الأعياد

وأشار اللواء مرزوق إلى أن الأعياد الدينية والقومية تؤكد عمق الترابط بين المصريين، موضحًا أن المحبة والاحترام المتبادل هما الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مشرق للوطن، وأكد أنه كان يتمنى زيارة كل الكنائس ليشارك الجميع فرحتهم، لأن العيد هو عيد لكل المصريين.

كلمة من الأزهر تعزز التلاحم

وخلال الزيارة، ألقى الدكتور محمد عوض، وكيل وزارة الأوقاف، كلمة أكد فيها أن المناسبات الدينية تعكس روح المحبة والترابط بين المسلمين والمسيحيين، داعيًا إلى التمسك بالقيم النبيلة والعمل المشترك من أجل رفعة الوطن.