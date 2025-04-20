شعبة المستوردين: الضريبة الموحدة نقلة نوعية لبيئة الاستثمار في مصر

أشاد رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، المهندس متى بشاي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الربح، مؤكداً أنها تمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال المصرية، وتعزز مناخ الاستثمار.



استقرار تشريعي وجذب استثمارات



أوضح بشاي أن تعدد الرسوم وارتفاعها يربك حسابات السوق ويعيق التوسع التجاري، بينما الضريبة الموحدة ستحقق استقرار تشريعي ووضوح في التعامل المالي مع الدولة، مما يجذب الاستثمارات ويعزز ثقة السوق. هذا القرار، بحسب بشاي، يعد خطوة جريئة نحو إصلاح مناخ الاستثمار من جذوره.



فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة

شدد بشاي على أن فوائد الضريبة الموحدة لا تقتصر على الشركات الكبرى فقط، بل تمتد لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من الرسوم المتعددة وغير المنضبطة.

فهي تحقق العدالة الضريبية، وهي أساس الاقتصاد التنافسي والمرن.



الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

ناشد بشاي الحكومة بالتطبيق السريع والفعال للضريبة الموحدة، مع ضرورة الشراكة الحقيقية بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية في صياغة آليات التنفيذ، بما يضمن الحفاظ على مصالح الجميع، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والنمو المستدام.

يمثل قرار الضريبة الموحدة خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال خلق بيئة أكثر استقرار وشفافية للقطاع الخاص.