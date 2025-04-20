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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليستر سيتي وليفربول

جانب من الشوط الاول
جانب من الشوط الاول
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انتهى الشوط الأول من مواجهة ليستر سيتي ضد ليفربول بالتعادل السلبي (0-0)، في اللقاء المقام ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

جاءت أحداث الشوط متوازنة بين الفريقين، حيث غلب الحذر على الأداء مع محاولات محدودة لتهديد المرميين.

محاولات هجومية دون خطورة حقيقية

حاول لاعبو ليفربول فرض أسلوبهم الهجومي المعتاد، معتمدين على تحركات الثلاثي الأمامي والاختراق من الأطراف، إلا أن دفاع ليستر كان منظمًا ونجح في إيقاف معظم الهجمات.

 بالمقابل، اعتمد ليستر على الهجمات المرتدة السريعة، لكنها لم ترتقي إلى مستوى الخطورة الحقيقية أمام مرمى ليفربول

ترقب لما سيحدث في الشوط الثاني

ينتظر عشاق الفريقين شوطًا ثانيًا أكثر إثارة، خاصة أن نتيجة التعادل لا تخدم طموحات ليفربول الساعي لمواصلة حسم الفوز بالدورى الانجليزى الممتاز ، فيما يسعى ليستر لتعزيز موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر.

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