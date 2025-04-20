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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وولفارهامبتون يهزم مانشستر يونايتد على أرضه ووسط جمهوره

وولفارهامبتون
وولفارهامبتون
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هزم فريق وولفارهامبتون مضيفه مانشستر يونايتد، بهدف نظيف على ارضه ووسط جمهوره فى المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز.

وولفارهامبتون يهزم مانشستر يونايتد 


أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب بابلو سارابيا في الدقيقة الـ 77 من عمر اللقاء لصالح فريق وولفارهامبتون.


بهذا الفو رفع فريق وولفارهامبتون الى النقطة 38 فى المركز الـ 15 ، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند نفس عدد النقاط فى المركز الـ 16 من ترتيب الدورى الإنجليزى.

 

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