محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد من دير القديسة دميانة ببلقاس

قدّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارته إلى دير القديسة دميانة بمدينة بلقاس حيث رافقه في الزيارة الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد، والعميد الهيثم عواد، المستشار العسكري، وعدد من نواب البرلمان وقيادات المحافظة والأزهر والأوقاف والكنيسة، إلى جانب غادة الحمادي، رئيس مركز ومدينة بلقاس.

رسالة وحدة ومحبة

وخلال اللقاء، هنأ المحافظ نيافة الأنبا ماركوس، أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس الدير، مشيدًا بالدور الوطني الذي تلعبه الكنيسة، ومؤكدًا أن هذه المناسبة العظيمة تجسد أسمى معاني التضحية والتآخي بين المسلمين والمسيحيين في مصر كما شدد على أن روح المواطنة والوحدة الوطنية التي تجمع المصريين في مختلف المناسبات، هي ثمرة القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أرست دعائم المحبة والتعايش المشترك بين أبناء الشعب.

الكنيسة: العيد رسالة سلام

من جانبه، أعرب الأنبا ماركوس عن بالغ امتنانه لمحافظ الدقهلية وجميع القيادات الحاضرة، مثمنًا هذه الزيارة التي تؤكد عمق الروابط الإنسانية والوطنية بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد أن عيد القيامة هو مناسبة لتوحيد القلوب، ورسالة سلام ومحبة تعكس روح مصر الحقيقية التي عُرفت عبر التاريخ بتسامحها وتلاحم أهلها.

شكر على جهود تطوير الطريق المؤدي للدير

وفي لفتة تقدير، وجه المحافظ الشكر لرئيس مركز ومدينة بلقاس، غادة الحمادي، على الجهود المبذولة في تنفيذ وتطوير الطريق المؤدي إلى الدير، بما في ذلك تركيب الإنترلوك، مما سهّل حركة الزوار ورفع كفاءة المنطقة.

كما أبدى الأنبا ماركوس تقديره لمحافظ الدقهلية على الاستجابة السريعة في تنفيذ أعمال التطوير خلال فترة زمنية قصيرة، مشيدًا بجهوده الملموسة في خدمة مختلف القطاعات بالمحافظة.

تأكيد على استمرار التلاحم الوطني

واختُتمت الزيارة بتأكيد متبادل على أهمية استمرار هذا التلاحم الوطني في مختلف المناسبات، باعتباره حجر الأساس الذي يحفظ استقرار الوطن ويعزز مسيرته نحو التقدم والازدهار.