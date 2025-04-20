لضمان راحة المواطنين.. المنوفية تستعد لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع بخطة متكاملة

في إطار حرص محافظة المنوفية على توفير أجواء آمنة وممتعة للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع 2025، وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والمرافق العامة على مستوى المحافظة.

تكثيف الاستعدادات الأمنية والخدمية

تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين الكنائس ودور العبادة والمنشآت الحيوية، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين خلال الاحتفالات.

كلف المحافظ مديريات الصحة والتموين والطب البيطري بشن حملات تفتيش موسعة على الأسواق والمحال، خاصة تلك التي تبيع الأسماك واللحوم، لضمان صلاحية السلع المعروضة وحماية صحة المواطنين.

كما تم رفع درجة التأهب بالمستشفيات العامة والمركزية، مع توفير الأطقم الطبية وأدوية الطوارئ بكميات كافية، والتأكيد على جاهزية غرف الاستقبال والطوارئ لاستقبال أي حالات.

فتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين

أعلنت المحافظة فتح عدد من الحدائق العامة لاستقبال الزائرين طوال فترة الاحتفالات، مع توفير خدمات ترفيهية للأطفال وأماكن للجلوس والراحة، ومن أبرز هذه الحدائق:

حديقة الطفل بشبين الكوم : تحتوي على برجولات خشبية، نافورة مياه، وأماكن استراحة.

: تحتوي على برجولات خشبية، نافورة مياه، وأماكن استراحة. حديقة تحيا مصر بمنوف : مزودة بألعاب ترفيهية للأطفال.

: مزودة بألعاب ترفيهية للأطفال. حديقة 30 يونيو بالباجور : دخول مجاني، وتشمل أماكن مظللة وإنارة ليلية.

: دخول مجاني، وتشمل أماكن مظللة وإنارة ليلية. حديقة جيهان السادات بتلا : تفتح أبوابها من 9 صباحاً حتى 12 منتصف الليل.

: تفتح أبوابها من 9 صباحاً حتى 12 منتصف الليل. حديقة الطفل ببركة السبع : نفس مواعيد العمل والتذكرة.

: نفس مواعيد العمل والتذكرة. حديقة المدينة بالشهداء : الدخول مجاني.

: الدخول مجاني. حديقة تحيا مصر بقويسنا: تفتح طوال اليوم مجاناً، والألعاب بأسعار رمزية.

جهود مكثفة للرقابة وضبط المخالفات

نفذت مديرية الطب البيطري حملات رقابية مكثفة أسفرت عن ضبط كميات من أسماك السردين المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

غرف طوارئ واستعداد دائم

تم تفعيل غرف العمليات بالوحدات المحلية على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بلاغات طارئة، كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة أي أعطال أو طوارئ خلال فترة الاحتفالات، مع توفير خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين.

تؤكد هذه الاستعدادات الشاملة مدى حرص أجهزة محافظة المنوفية على توفير مناخ احتفالي آمن ومريح لأبناء المحافظة، وضمان جاهزية كل القطاعات للتعامل مع أي طارئ خلال أعياد الربيع.