الهلال الأحمر يشارك في تأمين 50 كنيسة باحتفالات عيد القيامة

يشارك الهلال الأحمر المصري في تأمين وتنظيم احتفالات الكنائس بعيد القيامة، من خلال رفع درجة الاستعدادات القصوى، وانتشار فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التي تضم مئات المتطوعين، بـ 50 كنيسة على مستوى الجمهورية.

تأمين احتفالات عيد القيامة

وقامت غرفة العمليات المركزية للطوارئ، بالاستعداد لمتابعة تنفيذ خطة الهلال الأحمر المصرى لتأمين احتفالات عيد القيامة والوقوف على جاهزية فرق الاستجابة أثناء الطوارئ، منذ الصباح الباكر، في الكنائس المحددة لخطة التأمين.



وتنتشر فرق الهلال في الكنائس، بمحافظات: الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، جنوب سيناء، شمال سيناء، السويس، الشرقية، بورسعيد، المنوفية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، المنيا، الفيوم، سوهاج، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، قنا.

طلب الدعم في حالة الطوارئ

ويمكن للمواطنين في حالة الطوارئ أو طلب الدعم و الحصول على خدمات الإسعافات الأولية التوجه إلى نقطة تمركز الهلال بالكنائس، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم

( ١٥٣٢٢)، أو التواصل عبر صفحة الهلال الأحمر المصري الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" ( https://www.facebook.com/share/18fCe4BJGR/) ، هذا إلى جانب انتشار فرق الهلال بالكنائس خلال ساعات الاحتفال على مدار اليوم.

وهنأ الهلال الأحمر المصري الأخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة، معربًا عن خالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة وعيد قيامة مجيد، ولمصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء .