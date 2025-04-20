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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لجنة صانعي السلام تهنئ اساقفة المنيا بعيد القيامة

لجنة صانعي السلام
لجنة صانعي السلام تهنئ اساقفة المنيا بعيد القيامة
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توجَه وفد لجنة صانعي السلام وخريجي المنظمة العالمية بالمنيا، بقيادة جمال عبد الحميد ابراهيم   لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد شملت االجولة عدة كنائس من جميع الطوائف.

لجنة صانعي السلام 

وقال جمال عبد الحميد ابراهيم  أن هذا التعايش علي أرض الواقع يُدلٌِل علي أن شعب مصر  يدا واحدة  نسيج واحد  مضيفا أن الإسلام والمسيحية رسالة السماء إلي الأرض لا فرق بين هذا وذاك وأن هذا التعايش للوحدة متوارث جيلا بعد جيل.

 من جانبه قال ناصر ربيع علاقة المسلمين والمسيحيين تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء، وأنَّ هذه الأخوَّة ستظلُّ دائمًا الرباط المتين الذي يَشتدُّ به الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات، شاء من شاء، وأبي من أبي.

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عيد القيامه المجيد كنائس أساقفة المنيا لجنة صانعي السلام المنيا