وصول بعثة المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية المغرب للمشاركة في أمم أفريقيا

وصول بعثة المنتخب الوطنى لكرة الصالات النسائية إلى المغرب للمشاركة فى أمم أفريقيا

الكرة النسائية

وصلت قبل قليل بعثة المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي يستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 حتى 30 من الشهر الجاري.

المنتخبات المشاركة في بطولة الكرة النسائية للصالات

ويشارك 9 منتخبات هي: مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا.

استقبل بعثة مصر على ركابى رئيس الشئون القنصلية بالسفارة المصرية بالمغرب ، بالإضافة إلى إدارة المراسم بالاتحاد المغربى، الذين أنهوا الإجراءات فى دقائق معدودة قبل توجه البعثة إلى مدينة الرباط.

وتلقى الدكتور علاء عبد العزيز رئيس البعثة اتصالًا هاتفيًا من السيد أحمد نهاد عبد اللطيف سفير مصر بالمملكة المغربية، اطمأن خلاله على البعثة وتذليل جميع العقبات أمام المنتخب المصري قبل انطلاق البطولة.