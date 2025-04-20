عقب وفاة طالب ثانوي.. غلق معبرين بخط سكك حديد دمنهور في البحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالغلق الفورى لكافة المعابر العشوائية وغير القانونية على خطوط السكة الحديد بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين.

وأغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، معبرين غير شرعيين ومخالفين على السكة الحديد بمدينة دمنهور.

كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر انه جاري مخاطبة الهيئة العامة للسكة الحديد لعمل سور على حرم السكة الحديد بنطاق مدينة دمنهور، يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها المحافظة للحد من الحوادث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وضمان انتظام حركة القطارات.

مصرع طالب ثانوي بحادث قطار

لقي طالب بالصف الثاني الثانوي مصرعه في الحال، قبل قليل، دهسا أسفل عجلات قطار، خلال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، وتم نقل أشلاء الجثمان إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف جهات التحقيق التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث دهس قطار لطالب أثناء عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمارة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

بالفحص تبين وفاة أحمد ماهر زويل، 16 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي، وتم نقل أشلاء الجثمان إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي دمنهور العام، تحت تصرف جهات التحقيق التي تولت باشرت التحقيقات في الحادث.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وبيان أسبابها وظروفها وملابساتها، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان بمعرفة أهليته عقب الإنتهاء من تقرير الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

غلق المعابر العشوائية

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين بضرورة عدم إقامة معابر غير شرعية على القضبان وعدم العبور منها لما ينجم عنها من ازهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات، وذلك في إطار استمرار وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للسكة الحديد، استكمال حملة «سلامتك تهمنا» للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.



وأكدت هيئة السكة الحديد، ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.