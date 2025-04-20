تعثر مفاجئ أمام المذبح… البطريرك الراعي يُنقل إلى المستشفى

خلال قداس عيد الفصح، تعرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي إلى حادث مؤسف أدى إلى سقوطه وتعثره أمام المذبح، ما تسبب بكسر في الورك.

عملية جراحية دقيقة في “أوتيل ديو”

على إثر الحادث، نُقل إلى مستشفى “أوتيل ديو” في بيروت حيث يخضع حاليًا لعملية جراحية لمعالجة الكسر.

ووفق المعلومات الأولية، فإن الحالة الصحية للبطريرك مستقرة وتحت إشراف طبي دقيق.



دعوات بالشفاء العاجل

يتابع المؤمنون في لبنان وبلدان الانتشار أخبار صحة البطريرك الراعي بقلق ومحبة، رافعين الصلوات من أجل شفائه السريع وعودته إلى مهامه الروحية والوطنية.



البطريرك الراعي.. صوت الحقّ والرجاء

البطريرك الذي لطالما كان صوتاً للحقّ والرجاء في أحلك الظروف الوطنية والروحية، يلقى اليوم محبة ودعاء اللبنانيين الذين يرون فيه رمزًا للوحدة والإيمان.