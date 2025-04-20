موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة الإسبانية صوب ملعب سانتياجو برنابيو، مساء اليوم الأحد، حيث يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

توقيت مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

تنطلق صافرة بداية اللقاء المرتقب بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في تمام الساعة:9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز على أرضه وبين جماهيره لملاحقة برشلونه على صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح فريق أتلتيك بيلباو إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في المنافسة على المراكز الأوروبية.

نتيجة مباراة الذهاب

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد شهدت تفوق أتلتيك بيلباو على أرضه بنتيجة 2-1، مما يضيف طابعًا ثأريًا لهذه المواجهة بالنسبة لريال مدريد، الذي سيبحث عن رد الاعتبار أمام جماهيره.

يُذكر أن ريال مدريد يسير بخطى ثابتة هذا الموسم ويقدم أداءً مميزًا سواء على المستوى المحلي أو القاري، ويأمل في تحقيق لقب الليغا هذا العام، فيما يقدم أتلتيك بيلباو مستويات جيدة جعلته منافسًا قويًا على المقاعد المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

يمكن لعشاق الكرة الإسبانية متابعة المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أهمية المباراة للفريقين

بالنسبة لريال مدريد، الفوز في هذه المباراة يعني الاقتراب خطوة إضافية نحو حسم لقب الدوري.

أما أتلتيك بيلباو، فالنقاط الثلاث قد تعني الاقتراب أكثر من المنافسة على مركز مؤهل للدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي.

يدخل ريال مدريد اللقاء مكتمل الصفوف تقريبًا مع عودة عدد من لاعبيه الأساسيين، مما يمنحه أفضلية نسبية، بينما يأمل أتلتيك بيلباو أن يباغت مضيفه بأسلوبه القوي المعروف بالضغط العالي والهجمات المرتدة السريعة.

مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو دائمًا ما تتسم بالندية والإثارة، نظرًا لقوة الفريقين وتاريخهما الكبير في الكرة الإسبانية. وستكون جماهير كرة القدم على موعد مع سهرة كروية ممتعة ومليئة بالمهارات واللحظات الحاسمة على أرض ملعب سانتياغو برنابيو.