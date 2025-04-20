تموين مطاي يحرر ٢٥ محضرا تموينيا للمخابز

تستمر الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسه المهندسه هويده الشافعى، بالتعاون مع اداره تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد، ومباحث التموين ومفتشي التموين، بالقيام بحملات تموينيه على الأسواق والمحال التجاريه والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

إدارة تموين مطاى تشكل لجنة للمرور على مخالفات المخابز

وقالت المهندسه هويده الشافعى رئيس المركز، أن حمله اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز بمطاي، حيث شكلت اداره تموين مطاي لجنه للمرور على الأسواق والمخابز وأسفرت الحمله عن تحرير 25 محضر تمويني للمخابز جاءت كالتالي :

* ١٢ محضر نقص وزن

* ٨ محضر نظافه

* ١ محضر مواصفات

* ٣ محضر بون صرف

* ١ محضر ميزان

بإجمالي عدد ٢٥ محضر بمعرفه احمد حسن بكر رئيس مكتب تموين بردنوها، ومالك ممدوح رئيس تموين ايوان، ومفتشي الاداره ومباحث التموين، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي فى ملاحقة المخالفين

وأكدت المهندسه هويده الشافعى رئيس مركز ومدينه مطاى أن الوحده المحليه لمجلس مدينه مطاي مستمره في ملاحقه المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحه المواطنين، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري بالمركز.