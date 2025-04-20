الإمارات تتوسط للإفراج عن 538 أسير حرب بين روسيا وأوكرانيا

أطلقت أوكرانيا وروسيا سراح 538 أسير حرب، اليوم، عقب مفاوضات أجرتها الإمارات العربية المتحدة، فيما يمثل أكبر عملية تبادل منذ اندلاع الصراع بين البلدين قبل أكثر من ثلاث سنوات.

إطلاق سراح 246 أسيراً أوكرانياً و246 أسيراً روسياً

وأدت المحادثات الناجحة إلى إطلاق سراح 246 أسيراً أوكرانياً، و246 أسيراً روسياً، بالإضافة إلى تبادل 31 جريحاً أوكرانياً و15 مواطناً روسياً جريحاً آخرين.

ويرتفع بذلك عدد الأسرى الذين أطلقت سراحهم الدول المتحاربة بمساعدة الإمارات إلى 3771 أسيراً.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، عن تقديرها لروسيا وأوكرانيا على تعاونهما مع البعثة الرابعة عشرة التي تقوم بها الإمارات.

حل سلمي للصراع الدامي وتخفيف الأثر الإنساني للقتال

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام" التزام الإمارات بضمان حل سلمي للصراع الدامي وتخفيف الأثر الإنساني للقتال.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان على X بالإفراج عن المواطنين وشكر الإمارات على الدور الذي لعبته في الوساطة.