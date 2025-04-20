ارسنال يعزز وصافته للدوري الإنجليزى بفوز ثقيل على إبسويتش تاون

صعق فريق ارسنال نظيره إبسويتش تاون، برباعية نظيفة في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "بورتمان رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الانجليزي الممتاز.

رباعية أرسنال اللاعب لياندرو تروسارد



أحرز رباعية أرسنال اللاعب لياندرو تروسارد في الدقيقتي الـ 14 والـ 64، بينما جاء الثالث والرابع عن طريق اللاعب غابرييل مارتينيلي و إيثان نوانيري فى الدقيقتى الـ 28 والـ 88.

بهذا الفوز عزز فريق ارسنال تواجده فى وصافة ترتيب الدورى الانجليزى برصيد 66 نقطة، فيما تجمد رصيد إبسويتش عند 21 نقطة فى المركز الـ 18 فى ترتيب البريميرليج.