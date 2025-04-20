ads
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ارسنال يعزز وصافته للدوري الإنجليزى بفوز ثقيل على إبسويتش تاون

ارسنال
ارسنال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صعق فريق ارسنال نظيره إبسويتش تاون، برباعية نظيفة في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "بورتمان رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الانجليزي الممتاز.

رباعية أرسنال اللاعب لياندرو تروسارد 


أحرز رباعية أرسنال اللاعب لياندرو تروسارد في الدقيقتي الـ 14 والـ 64، بينما جاء الثالث والرابع عن طريق اللاعب غابرييل مارتينيلي و إيثان نوانيري فى الدقيقتى الـ 28 والـ 88.

بهذا الفوز عزز فريق ارسنال تواجده فى وصافة ترتيب الدورى الانجليزى برصيد 66 نقطة، فيما تجمد رصيد إبسويتش عند 21 نقطة فى المركز الـ 18 فى ترتيب البريميرليج.

الدوري الإنجليزي إبسويتش تاون ارسنال البريميرليج ترتيب الدوري الانجليزي